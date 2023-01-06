شوط أول سلبي بين العراق وعمان في كأس الخليج العربي

انتهى الشوط الأول من مباراة العراق وعمان بالتعادل السلبي، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

وجاء تشكيل العراق كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ضرغام إسماعيل، مصطفى ناظم، علي فايز ، حسين عمار.

الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، حسين علي، حسين جبار، إبراهيم بايش.

الهجوم: أيمن حسين

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها