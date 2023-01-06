عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين العراق وعمان في كأس الخليج العربي

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة العراق وعمان بالتعادل السلبي، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

وجاء تشكيل العراق كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن 
الدفاع: ضرغام إسماعيل، مصطفى ناظم، علي فايز ، حسين عمار.
الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، حسين علي، حسين جبار، إبراهيم بايش.
الهجوم: أيمن حسين

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.
وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها

العراق تشكيل العراق جلال حسن كأس الخليج كأس الخليج العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

قرار عاجل من النائب العام ضد ياسر قريش صاحب شائعة صندوق الزواج

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

لا داعي للتمثيل | نجم بيراميدز يثير الجدل برسالة غامضة

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

ترشيحاتنا

بث مباشر| البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

ثروة وممثلة شهيرة .. القطة أوليفيا تصنف ثالث أغنى حيوان عالميًا

لا تظنوا تلاعبكم شطارة| خطيب الأزهر للتجار الجشعين : احذروا من غضبة الله

مصطفى بكري: صندوق دعم الأسرة لن يتعدى مئات الجنيهات.. فيديو

شوط أول سلبي بين العراق وعمان في كأس الخليج العربي

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

فيديو

كحول وعقاقير.. مفاجآت عن معاناة هاري بعد وفاة ديانا

تضخمت شفتيها .. سر صورة اللبنانية نور بوجه مشوه

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ