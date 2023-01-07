مصدر طبي داخل المستشفى يفجر مفاجأة صادمة عن وفاة ابن جورج وسوف

لم يلتزم بنصائح الطبيب..

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى مار يوسف في تصريحات صحفية ؛ عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف .

سبب وفاة ابن جورج وسوف :

وقالت المصادر ان نجل جورج وسوف دخل المستشفي مرة اخري بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام حيث تسبب ذلك في وجود نزيف له.

وفاة ابن جورج وسوف :

توفي منذ قليل وديع جورج وسوف ؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بأحدي المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.



ابن جورج وسوف في المستشفى :

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، : كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة"

إليسا ونجل نيشان:

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.