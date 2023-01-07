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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل عام وأنتم بسعادة.. رانيا محمود ياسين تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين علي تهنئة الأخوة الأقباط  بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر حسابها بموقع انستجرام.

 

وكتب رانيا محمود ياسين: كل عام اخواتنا الاقباط بخير وسعاده بمناسبه عيد الميلاد المجيد كل عام وأنتم بخير يارب.

 

وكانت قد قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها، الفنان محمود ياسين أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار"،:" والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

 

وأضافت:" محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.

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