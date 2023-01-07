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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار رعدية تضرب عدة محافظات وتحذيرات من الشبورة

الطقس غدا في مصر
الطقس غدا في مصر

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وسط وجود فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على بعض المحافظات والمناطق المتفرقة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا، بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول حالة الطقس غدا، ليلا، يكون بارد على أغلب الأنحاء، - حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يشهد الطقس في الصباح الباكر نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

مد وجزر وأمطار غزيرة.. الأرصاد الإماراتية تحذر من الطقس

الطقس| أمطار متوسطة تضرب عدة مناطق بالبلاد غدا والأجواء باردة

ويشهد الطقس غدا، أمطار متوسطة قد تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد في الساعات المتأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة غدا، المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15 درجة
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 12 درجة

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