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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هتستمر 15 يوما.. إجازة لطلاب الجامعات مع بداية عام 2023| تفاصيل

أجازة منتصف العام
أجازة منتصف العام الدراسي

امتحانات الفصل الدراسى الأول .. أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة . 

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 

أكد مصدر لـ"صدى البلد " أن اجازة نتصف العام الدراسي تستمر 15 يوما وتبدأ بعد انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تنطلق في موعدها يوم 9 يناير ، وذلك بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتنتهى فى 26 يناير 2023 . 

إجازة منتصف العام

تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وزارة التعليم العالى 

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تجرى يوم 9 يناير 2023، بينما إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ السبت 28 يناير 2023.
وأضاف " عطا " أن الجامعات والمعاهد الحكومية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، بينما تستعد حاليا الجامعات لإجراء الامتحانات.
بينما كان قد شدد الأعلى للجامعات على ضرورية الالتزام بعدد من الأجراءات خلال فترة الامتحانات:

التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

التوسع من الاختبارات الإلكترونية وأن تكون هناك عدد من الأسئلة لقياس مهارات الطلاب.

لا بد أن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية التي حصل عليها الطالب خلال العام الدراسي.

يجب التشديد على التنوع في الأسئلة وأن تكون في متناول الطالب المتوسط.

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