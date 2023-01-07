نشرة أخبار العالم| أسعار الدولار واليورو..السعودية ترحّل 11 ألف شخص.. إقبال تاريخي على شراء الذهب بدولة عربية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:



إقبال تاريخي على شراء الذهب.. ماذا يحدث في فلسطين؟



دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في تقريرها السنوي ان إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" ما قيمته 17.77 مليون شيقل بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.



وأشارت الوزارة في بيانها ان نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام، وهذا يؤكد على موثوقية وجودة المنتج المحلي الذي لديه قدرة كبيرة على منافسة الذهب المستورد.

وأرجعت المديرية هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي مما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب بديلا عن العملات النقدية.



وكذلك رفع موثوقية الذهب الفلسطيني من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي ادخلتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع من خلال مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في إطار عملية تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية لشراء المعدن الأصفر سواء للمناسبات الاجتماعية أو الادخار .

وأشار مدير عام مديرية المعادن الثمينة إلى الشراكة مع القطاع الخاص التي لعب دورا مهما في تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة لاسيما التعليمات والإجراءات التي اتخذت لتنظيم وتطوير هذا القطاع لافتة الى اننا نشهد نقلة نوعية في عملية تطوير هذا القطاع القادر على المنافسة على الصعيدين المحلي الدولي.

وتجدر الاشارة إلى أن متوسط سعر اونصة الذهب للأعوام 2021 و 2022 جاءت بواقع 1798 دولار للاونصة و 1800 دولار للأونصة على التوالي وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الاونصة في الأسواق العالمية.

وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.

وفي مجال الرقابة نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية (160 ) زيارة ميدانية شملت (519 ) محل ومشغل نتج عنها تحرير ( 13) محضر ضبط بوزن ما يزيد عن 25 كغم من الذهب المخالف وتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما تم احالة (6) مخالفات تنظيمية .

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

تعرف على أسعار الدولار والذهب واليورو عالمياً



شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا واضحا خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مدعوما بالبيانات الصادرة هذا الأسبوع وكذلك نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط ترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وهو ما وضعه على المسار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة.

أسعار الدولار

تلقى الدولار دعما كبيرا هذا الأسبوع الذي بدأت تداولاته يوم الثلاثاء، حيث ارتفع في أولى جلسات الأسبوع فقط بأكثر من 1%، متأثرا بإقبال المستثمرين الشديد على حيازته بعد انتهاء عطلة بداية العام، ورغم الخسائر التي شهدها خلال الأسبوع، إلا أن أرباحه فاقت خسائره، ويتجه الدولار الآن نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.8% حتى الآن.

وفضلا عن الدعم الذي تلقاه الدولار جراء العودة من العطلة، فقد ارتفعت العملة الأمريكية بدعم من عدة عوامل أخرى، كان أبرزها بيانات التوظيف في القطاع الخاص الصادرة في الولايات المتحدة أمس، والتي جاءت إيجابية للغاية بما يفوق توقعات الأسواق، وهو ما يعني أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال لديه مرونة أكبر في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.

وصدرت تلك البيانات بعد يوم واحد من ظهور نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة – لجنة صنع السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – لشهر ديسمبر، والتي أوضحت إجماع أعضاء البنك المركزي للولايات المتحدة على إبطاء وتيرة التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.

ولكن رغم اتفاقهم على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، إلا أن المحضر قد أكد على التزام الفيدرالي الأمريكي بهدفه الأساسي لخفض التضخم نحو مستهدفاته البالغة 2%، وأن البنك لا يزال أمامه المزيد من العمل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وقدمت تلك النتائج بعض الدعم إلى الدولار ، وزادت استفادته منها بعد ذلك جراء صدور بيانات التوظيف الإيجابية للقطاع الخاص أمس، حيث عزز هذا توقعات المستثمرين بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مما أدى لتوجه المستثمرين نحو زيادة حيازاتهم من الدولار.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي صدور بيانات سوق التوظيف للقطاع غير الزراعي، والتي تشمل توضح تغير مستوى التوظيف بالاقتصاد الأمريكي، بجانب صدور معدل البطالة ومتوسط التغير بمستوى الأجور داخل الولايات المتحدة، مع وجود توقعات إيجابية لتلك المؤشرات ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على الدولار بتعاملات اليوم.

من ناحية أخرى، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعافيا من خسائرها الحادة هذا الأسبوع، وتمكنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من محو بعض خسائرها، لترتفع بنحو 0.15%، مسجلة 3.727%، وهو ما وفر بعض الدعم إلى الدولار.

وفي نفس الوقت، صرح عضو الفيدرالي الأمريكي جيمس بولارد مساء الخميس، بأنه رغم تراجع معدل التضخم بالولايات المتحدة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض بشكل أبطأ خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار ضغوطات الأسعار المرتفعة، وهو ما يعني أن البنك قد يستمر برفع الفائدة، الأمر الذي قدم بدوره بعض الدعم إلى الدولار.

على صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.45% ليصل إلى 105.55 نقطة.

وبالنسبة لتحركات الدولار أمام العملات الاخرى، فقد تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.24% مسجلا 1.0497 دولارا، في حين صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.83% إلى 134.52 ين، كما انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بحوالي 0.54% ليسجل 1.1844 دولارا.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا هامشيا خلال تعاملات نهاية الاسبوع؛ على الرغم من صعود الدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأمريكي المزمع صدوره بوقت لاحق من هذا اليوم.

وأثناء تعاملات اليوم؛ ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.16% وسجلت حوالي 1,835.80دولار للأوقية، بينما، سجلت عقود الذهب الآجلة حوالي 1,839.40 دولار للأوقية بنسبة انخفاض تصل إلى 0.07%.

ولاقى الذهب إقبالا من المستثمرين خلال تعاملات اليوم؛ وسط ترقب المستثمرين صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي بدورها ستؤثر على الدولار الأمريكي، لينعكس أداءها على تداولات المعدن الأصفر.

وفي هذا الشأن، تترقب الأسواق صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، لتشير إلى وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة السابقة، فضلا عن تأثيرها على العملة الأمريكية، وهو ما دعم من مستويات الذهب.

ويترقب أيضا المستثمرين صدور بيانات مؤشر ISM الخدمي في الولايات المتحدة اليوم، ودفعت التوقعات السلبية إلى تزايد المستثمرين نحو الذهب، كونه أحد الملاذات الآمنة، وهذا بدوره عزز من أرباح الذهب خلال تعاملات اليوم.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من ست عملات رئيسية أخرى، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.35% ليستقر قرب مستوى 105.195 نقطة تقريبا، نظرا لتزايد التصريحات الصادرة من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي حول معدلات الفائدة المستقبلية، مما أثرت على مستويات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

وصرحت إستر جورج عضو الفيدرالي الأمريكي أمس؛ بأنه يجدر على البنك الفيدرالي أن يتجنب خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مضيفة بأنها تفضل أن يبقي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة النهائية عند مستوى 5% لبعض الوقت.

ودعمت بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة أمس من ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث أظهرت البيانات أن إعانات البطالة الأمريكية جاءت إيجابية مسجلة ارتفاع بحوالي 204 ألف طلب جديد، في حين أشارت التوقعات ارتفاعها بنحو 230 ألف طلب.

وبالتطرق إلى تعاملات المعادن النفيسة خلاف الذهب، نجد أن عقود معدن الفضة الفورية ارتفعت بنسبة 0.60% وسجلت حوالي 23.38 دولار للأوقية، وصعدت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.23% وسجلت حوالي 1,749.45 دولار للأوقية، بينما سجلت عقود معدن البلاتينيوم انخفاضا بنحو 1.02% وسجلت حوالي 1,051.52 دولار للأوقية.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو مقابل الدولار انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاضاً قيمته (-0.0007) نقطة وبنسبة (-0.07%) وذلك أثناء جلسات التداول نهاية الاسبوع.

سعر اليورو مقابل الدولار

جاء سعر اليورو اليوم مقابل الدولار = 1.0515 دولار.

جاء سعر الدولار مقابل اليورو = 0.9510 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8840 جنيه استرليني.

سجل سعر الجنية الاسترليني مقابل اليورو = 1.1311 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو في مصر = 28.6024 جنيه مصري.

سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو = 0.0350 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني = 603.5622 جنيه سوداني.

سجل سعر الجنيه السوداني أمام اليورو = 0.0017 يورو.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي = 3.8621 درهم إماراتي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو = 0.2590 يورو.

سعر اليورو أمام الريال السعودي

جاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي = 3.9520 ريال سعودي.

جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو = 0.2508 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية

جاء سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية = 1,604.2191 ليرة لبنانية.

جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو = 0.0006 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية = 2,641.3860 ليرة سورية.

سجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو = 0.0004 يورو.

السعودية.. قرار بترحيل أكثر من 11 ألف شخص مخالف خارج المملكة



أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط (14740) مخالفاً؛ منهم (8058) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4283) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2399) مخالفاً لنظام العمل خلال أسبوع .

وبحسب بيان الداخلية السعودية؛ فقد بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (832) شخصاً، (53%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (61) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تمّ ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (34103) وافدين مخالفين؛ منهم (32468) رجلاً، و(1635) امرأة.

وتمّت إحالة (24440) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2600) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11762) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.