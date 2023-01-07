الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 25 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (50) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (142,559,716 مليون جنيه).

كان أبرزها ضبط (44) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (25,734,716 مليون جنيه) وضبط متهم إرتكب واقعة فى مجال (الإحتيال المصرفى والإستيلاء على بيانات البطاقات البنكية) مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (25 مليون جنيه).

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون ، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .