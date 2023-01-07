روح الفرعون لابساه .. ياسمين عز تشرح صفة مهمة في الرجل

علقت الإعلامية ياسمين عز علي أن الرجل يتقدم بخطوات عن زوجته أثناء السير في الشارع أو الأماكن العامة، قائلة "أن هذه الحركة إن دلت علي شئ فإنما تدل علي عظمة الرجل .. وأن مفيش منه اتنين في الدنيا دي كلها .. يا حبيبة قلبي هو بيعمل كده مش عشان مكسوف منك طبعا أو مش عاوز يمشي معاكي وجمبك .. هو بيعمل الحركة دي من روح الفرعون اللي جواه ولابساه".

واضافت "ياسمين عز" خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الرجل يسبق زوجته في المشي بـ 50 أو 60 متر هذا من أجل أن يشعر زوجته بالموكب الفرعوني الذي كان يحدث في السابق.

ووجهت ياسمين عز رسالة الي السيدات، قائلة "الرجل مش بيمشي جمبك وبيمشي قدامك عشان يأمنلك الطريق .. ركزي معايا .. يمكن الخمسين متر اللي قدامك دول فيهم حفرة توقعي فيها .. أو فيهم حد هيعاكسك .. أو واحدة حربوقة هتخرب عليكي".