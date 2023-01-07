بطل ريا وسكينة .. نقل نعيم عيسى إلى العناية المركزة

يعاني الفنان نعيم عيسى، بطل مسرحية ريا وسكينة، من حالة مرضية شديدة ، نقل على أثرها إلى مستشفى مبرة العصافرة بالإسكندرية، بعد إصابته بإعياء شديد خلال الأسبوع الماضي.

بالعناية المركزة

وفي تصريح خاص لـ موقع صدى البلد ، قال سامي نعيم - ابن الفنان نعيم عيسى- أن والده يحتاج الدعاء من قبل محبيه لأنه يواجه حالة صحية صعبة للغاية لافتا بأن والده نقل إلى العناية المركزة بالمستشفى المذكورة منذ خمس أيام بعد إصابته بالجفاف نتيجة رفضه لتناول الطعام.

الفنان نعيم عيسى

وأوضح ابن الفنان نعيم عيسى، بأن والده شعر بإعياء شديد أدى إلى دخوله في حالة من الإغماء، لافتا إلى أن والده رافضا تناول الطعام منذ ذلك الحين، حيث تدهورت حالته الصحية إثر ذلك ونقل إلى المستشفى عبر عربة الإسعاف بعد أن ساءت حالته بشدة.

جلطة بالقدم

الفنان نعيم عيسى

وأشار "سامي" - ابن الفنان نعيم عيسى - إلى أن والده كان يعاني من جلطة بقدمه منذ ١٢ عاما ولكن حالته الصحية كانت مستقرة بشكل كبير، مضيفا أن في الأيام القليلة الماضية تعرض والده لوعكة صحية شديدة مطالبا الجميع بالدعاء لوالده.

اهتمام النقابة

الفنان نعيم عيسى

وأفاد ابن الفنان نعيم عيسى خلال تصريحه لـ"صدى البلد"، بأن شقيقته الكبرى اتصلت بالدكتور "أشرف زكي" نقيب الممثلين ، لكنه لم يجبها، إلا أن الفنان " منير مكرم" تواصل معهم على الفور وأبلغهم بأن الدكتور "أشرف زكي" خارج مصر في الوقت الحالي، وأنه سينوب عنه و سيتابع حالته عن كثب.

بكاء نعيم خلال مكالمة منير مكرم

وأوضح ابن الفنان نعيم عيسى أن الفنان منير مكرم تحدث إلى والده الذي دخل في نوبة من البكاء خلال محادثته بوكيل نقيب الممثلين.

الابن يطلب الدعاء

ونوه ابن الفنان "نعيم عيسى"إلى أن والده يحتاج إلى الدعاء من الجميع، لافتا بأن الطبيب أبلغه بأن والده يعاني من التهاب في النسيج الخلوي نتيجة الجلطة المستقرة بقدمه، مضيفا أن والده بدأ بتناول الطعام بشكل تدريجي بعد امتناعه عن تناول أي طعام منذ فترة مرضه.