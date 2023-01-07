الشباب والرياضة تعلن نتائج قرعة رحلة العمرة للمشاركين فى ماراثون زايد الخيري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن نتائج القرعة العلنية التى أجريت بشكل إليكترونى مساء اليوم السبت لاختيار مجموعة من المشاركين فى ماراثون زايد الخيري؛ لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفائزين بالقرعة التوجه إلى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بمقر الوزارة فى موعد أقصاه الخميس المقبل مع إحضار جواز سفر سارى لمدة ٦ أشهر ، وصور شخصية خلفية بيضاء لكل من الفائز بالقرعة ومرافق واحد معه؛ ذلك ليتسنى للمعنين بالوزارة إنهاء إجراءات السفر .

قامت الوزارة بنشر اسماء الفائزين برحلة العمرة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا للماراثون زايد الخيري عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".