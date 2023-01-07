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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنش مريض .. مفاجأة مدوية بشأن وفاة ابن جورج وسوف | فيديو

جورج وسوف ونجله الراحل
جورج وسوف ونجله الراحل

قال الإعلامي اللبناني نيشان٫ إن المطرب جورج وسوف لم يُنقل إلى المستشفى بعد وفاة نجله.

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ابن جورج وسوف واللا مين ؟ صورة أغضبت رواد السوشيال قبل وفاته

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تفطر القلب.. حقيقة الصور المتداولة للراحل ابن جورج وسوف بالعناية المركزة

وأضاف الإعلامي اللبناني نيشان٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي“، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “الفنان جورج وسوف في حالة حزن كبيرة”٫ لافتا: “وديع هو روح قلب جورج وسوف وهناك علاقة وطيدة بين الأب والابن”.

وأشار: “وفاة وديع ضربة موجعة لجورج وسوف ولا أحد يتمنى ما حدث”٫ مضيفا: “رغم كل هذا الوجع إلا أن أبو وديع كان يقول عبارة الحمد لله دائما”.

وأوضح الإعلامي اللبناني نيشان٫: “وديع جورج وسوف لم يكن مريض والتقيته خلال كأس العالم في قطر٫ لكنه أصر على إجراء عملية تكميم المعدة”٫ متابعا: “قرر إجراء العملية وحدثت له مضاعفات ونزيف في الأمعاء وظل يقاوم في غرفة العناية لكنه فارق الحياة”.
 

جورج وسوف نيشان الإعلامي اللبناني نيشان وديع وديع جورج وسوف

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