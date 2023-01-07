مكنش مريض .. مفاجأة مدوية بشأن وفاة ابن جورج وسوف | فيديو

قال الإعلامي اللبناني نيشان٫ إن المطرب جورج وسوف لم يُنقل إلى المستشفى بعد وفاة نجله.

وأضاف الإعلامي اللبناني نيشان٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي“، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “الفنان جورج وسوف في حالة حزن كبيرة”٫ لافتا: “وديع هو روح قلب جورج وسوف وهناك علاقة وطيدة بين الأب والابن”.

وأشار: “وفاة وديع ضربة موجعة لجورج وسوف ولا أحد يتمنى ما حدث”٫ مضيفا: “رغم كل هذا الوجع إلا أن أبو وديع كان يقول عبارة الحمد لله دائما”.

وأوضح الإعلامي اللبناني نيشان٫: “وديع جورج وسوف لم يكن مريض والتقيته خلال كأس العالم في قطر٫ لكنه أصر على إجراء عملية تكميم المعدة”٫ متابعا: “قرر إجراء العملية وحدثت له مضاعفات ونزيف في الأمعاء وظل يقاوم في غرفة العناية لكنه فارق الحياة”.

