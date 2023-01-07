طرق بسيطة لعمل المنظفات في المنزل

قال الدكتور عمرو أحمد مصطفى أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد كلية الزراعة جامعة القاهرة؛ إن المطهرات ضرورية لنظافة الأماكن والأسطح سواء داخل البيت أو خارجه؛ ونظرا لزيادة الأسعار فيمكن الاستعانة بالكلور أو الأكسجين لتطهير الأسطح من خلال وضع معلقتين من الكلور أو الأكسجين على لتر من المياه في زجاجة ويتم رش الأماكن المراد تنظيفها أو تطهيرها مع تركه لمده 20 دقيقه ثم يتم مسحه.

أضاف عمرو أحمد خلال لقاءها عبر فضائية النهار في برنامج آخر النهار مع الإعلامي محمود سعد؛ أن ربة المنزل يمكن لها أن تصنع الصابون السائل في منزلها وعليها تحضير 150 مللي من مادة السلفونيك على لتر من المياه ثم يتم إضافة قليل من الصودا الكاويه ثم إضافة ربع معلقة من البنزوات وملعقة من الجلسرين وهذه التركيبة تصلح لإستخدامها في غسيل الأطباق ويمكن تحويلها لمطهر أرضيات بإضافة ملعقة من مادة الكوارترينيوم وذلك يتم استخدامه في الحمامات والأرضيات و يكون منظف ومطهر متعدد الأغراض وهذه المواد متوفرة في شارع الجيش.

أوضح أستاذ الكيمياء الحيوية؛ أنه يمكن عمل مستحضر لتطهير اليدين أو جل نقوم بوضع لتر من المياه وملعقتين من مادة "كاربباون" ويتم إضافتها وتقليبها سم يوضع عليها 10 سم مادة "تراي اسينول آميم" ثم نقوم بوضع " ايثانول" " ايزو بريبانول "كوحول الطبي على الخليط حتى يصل للزوجه المطلوبه؛ ولعمل صابون للأيدي نحضر مادة" تيكسابون بحوالي 150" جرام في لتر مياه ثم نقوم بوضع "3 ملاعق من مادة كي دي" ووضع واحد جرام من "مادة الجزان" وهو من أقوى وآئمن المطهرات ثم يتم وضع معلقتين من "ملح الطعام مذاب" ؛ ويتم وضع العطر او لون حسب الرغبة وكذلك يتم التحكم في درجة اللزوجة من خلال اضافة المياه.