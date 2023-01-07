تهرّبا من طبيب الفريق | مفاجآت في استبعاد ثنائي الزمالك أمام الداخلية

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس غياب الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن كشف المنشطات في مباراة الزمالك والداخلية الأخيرة.



وقال حتحوت عبر برنامج الماتش الذي يقدمه عبر شاشة صدى البلد "بعد إرسال تشكيل الزمالك أمام الداخلية، علم لاعبو الزمالك من خلال الإداري بوجود لجنة من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاختيار لاعبين اثنين بشكل عشوائي لتحليل العينات".



وتابع "توجه أحمد فتوح إلى محمد أسامة طبيب الزمالك مؤكدا ضرورة استبعاده بداعي "ماينفعش ألعب.. أنا واخد دوا"، قبل أن يسأله أسامة عن ماهية الدواء".



واضاف "فتوح رفض الإفصاح عن نوع الدواء قائلا "لازم أمشي".. ثم قال عبد الله جمعة "وأنا كمان لازم أمشي".



وواصل حتحوت "اضطر الزمالك للدفع بمحمد عبد الشافي للمشاركة الأساسية، فيما استدعى ثنائي الشباب حسام بيسو وحاتم سكر للحضور فورا، فوصلا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء وجلسا على مقاعد البدلاء".



وأردف "وفقًا لمصدر من نادي الزمالك أكد إنه في هذه الأثناء، قررت إدارة النادي إحالة الثنائي للتحقيق لمغادرتهما الاستاد، مع إخطارهما بالتواجد في النادي يوم السبت لعمل تحليل لهما وذلك عبر تطبيق الواتساب".



واستكمل "أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أبلغ مرتضى منصور رئيس الزمالك بكل ما حدث، وتم تأجيل اتخاذ أي قرار لما بعد المباراة، وخلال المباراة توجه وفد من منظمة مكافحة المنشطات لأمير مرتضى وسألاه عن أسباب خروج فتوح وجمعة من القائمة رغم إعلان تواجدهما في البداية، فرد بأنه لا يعلم السبب لكنه أحالهما للتحقيق".



وواصل حتحوت "بعد المباراة، أخذت المنظمة عينات مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وأجرت لهما تحليلا للكشف عن المنشطات، ثم خرج رئيس الزمالك بتصريحات عبر قناة ناديه معلنا "رفض فتوح وجمعة إجراء التحليل وأنهما معروضان للبيع لتعاطيهما مواد مخدرة".



مختتمًا "على الجانب الآخر، أكد فيريرا، خلال حضور المؤتمر الصحفي، أن استبعاد أحمد فتوح وعبد الله جمعة، من لقاء الداخلية لأسباب طبية".