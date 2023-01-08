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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد مريم فخر الدين.. دخلت الفن صدفة بدون علم والدها

صدى البلد

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد جميلة السينما المصرية الفنانة مريم فخر الدين التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1933، ورحلت عن عالمنا في 3 نوفمبر عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما.

ولدت بمدينة الفيوم عام 1933 لأب مصري مسلم وأم مجرية، حصلت على البكالوريا وتجيد 7 لغات المجرية والانجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها من التي اتقنتها نظرا لجنسية والدتها.

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عملت مريم فخر الدين، في الفن بالصدفة، ففي يوم عيد ميلادها السابع عشر ذهبت لتؤرخ هذه المناسبة بأن تلتقط صورة تذكارية عند أحد المصورين، الذي عرض علي والدتها اشتراك صورة ابنتها في إحدى المسابقات التي تنظمها مجلة فرنسية مقابل تصويرها مجانا.

دخلت مريم فخر الدين ، عالم الفن عن طريق الصدفة، من خلال صورة، عندما طلبت من والدتها أن تلتقط لها صورة فوتوغرافية تذكارية، فاستجابت لها الأم، وتوجهتا بالفعل لالتقاط تلك الصورة بدون علم والدها وشقيقها الأصغر يوسف، فاقترح المصور على الأم أن ينشر صورة ابنتها ضمن المسابقة التي تنظمها مجلة "الايماج" الفرنسية مقابل تصويرها مجانا، وافقت الأم حتى تم نشر صورة «مريم» مع عشرات الصور الأخرى لفتيات في عمرها لتفوز هي بلقب "فتاة الغلاف".

وبعد نشر صورة مريم فخر الدين ، على أغلفة المجلات الفنية وتداولها في الأوساط الصحفية، نالت الكثير من الإعجاب بل والانبهار، حيث فتحت لها أبواب الشهرة، وتكالب عليها المنتجون وتوافد أفواج منهم على منزلها. 

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