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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى وفاة إبراهيم أصلان .. 7 معلومات عن حياته

صدى البلد

توافق اليوم ذكرى وفاة الأديب الكبير إبراهيم أصلان، والذي رحل عن عالمنا في 7 يناير عام 2012.

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محطات في حياة إبراهيم أصلان

 

1- ولد إبراهيم أصلا في 3 مارس عام 1935

 

2- عاش إبراهيم أصلان في حي إمبابة بالجيزة بعد انتقال أسرته إلى هناك
 

3- بعد أن أتم دراسته عمل بهيئة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
 

4- بدأ عملية الكتابة والنشر عام 1965
 

5- نشرت له العديد من المؤلفات ومنها: "مالك الحزين - خلوة الغلبان - يوسف والرداء - حجرتان وصالة" وغيرها من المؤلفات.
 

6- تحولت روايته «مالك الحزين» إلى الفيلم الشهير «الكيت كات» بطولة محمود عبد العزيز وإخراج داود عبد السيد.
 

7- تميز إبراهيم أصلان بالمحلية الشديدة في كتاباته، فهو يستمد شخوصه ببراعة تامة من الحى الشعبي الذى عاش فيه كل حياته وهو حي امبابة الشهير، إضافة الى انه يرسم بكتاباته الأزقة وحواري تلك المنطقة فتشعر وكأنك تعيش فيها وتتحرك داخلها، وهو في هذا الصدد شديد الارتباط بالأرض والواقع الذى عاش فيه.

إبراهيم أصلان ذكرى رحيل إبراهيم أصلان امبابة مالك الحزين رحيل إبراهيم أصلان

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