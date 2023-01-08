مدير المركز الكاثوليكي: سورة ياسين كانت معنا في جميع زيارات الفنانين

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكى للسينما، إنه قام بتكريم العديد من كبار ونجوم مصر والوطن العربي، مضيفا أن سورة ياسين كانت معه في جميع الزيارات، وأهداها كدروع للفنانين.

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام فنان رائع، وتم تكريمه قبل ذلك في المركز، واستمر في حديثه بالمركز لمدة تتجاوز من ساعتين إلى ثلاث ساعات، لدرجة أن الحاضرين في المركز لم يصدقوا هذه المشاركة من الزعيم، مشيرا إلى أنه حينما تمت دعوته اعتقد الكثيرون أنه لن يأتي وسيرسل أحد أبنائه محمد أو رامي إمام.

وأشار الأب بطرس دانيال، في حواره ببرنامج "واحد من الناس، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، إلى أنهم زاروا النجم الراحل أحمد زكي ذات مرة حينما كان مريضا في المستشفى وممنوع عنه الزيارة، إلا أنه أصر وطلب دخولهم، وجلسنا معه أكثر من ساعة، مؤكدا أن أحمد زكي كانا فنانا رائعا.

وذكر الأب بطرس دانيال، تاريخ بعض أكثر صور تكريمات الفنانين العالقة في ذهنه، وكان منها تكريم الفنان الراحلين سيد زيان وعزت أبو عوف، قائلا: "كرمنا عزت أبو عوف وهو رائع جدا وكان جميل في الموسيقى والأسرة كلها فنانة وأخلاقه عالية جدا وصاحب ذوق هو وأفراد أسرته".

وأشار إلى أن الفنان سيد زيان لم يستطع المجيء وذهبنا إليه لتكريمه وكان سعيد جدا، وعن الفنان فؤاد خليل أوضح أنه كان مريض لمدة خمس سنوات وعندما ذهبوا اليه لتكريمه كان في منتهي السعادة.