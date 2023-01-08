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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. إطلالة ناعمة لـ هنا شيحة عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة هنا شيحة علي مشاركة جمهورها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا شيحة بإطلالة  ناعمة بدون مكياج، مما حازت على إعجاب متابعيها.

وكانت قد عبرت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بالعمل مع الفنان خالد النبوي في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان 2022، ونالت عنه تكريم أفضل ممثلة في حفل دير جيست.

وقالت هنا شيحة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها كانت سعيدة بشخصية فريدة، موضحة أن العمل مع خالد النبوي كان حلم مؤجل منذ سنوات، مشيرة إلى أنهما أصدقاء منذ فترة طويلة.

وعبرت هنا شيحة عن أمنيتها لعام 2023 بأن يكون أفضل مما سب، موضحة:" سنة 2022 كانت مليانة أحداث كتير جدا وكل سنة فيها الحلو وفيها الوحش وأنا دايما من الناس الإيجابية وبحب أشوف الكويس وأتمنى 2023 تكون كويسة".

وأوضحت هنا شيحة أنها تحضر حاليا لتصوير عمل تشارك به في رمضان 2023، دون الكشف عن تفاصيله، مشيرة إلى أنها لا تمانع تقديم دور صعيدي، مثلما قدمته من قبل في مسرحية "الواغش" على مسرح الجامعة.

يشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور ، هنا شيحة ، أنوشكا ، وفاء عامر ، أحمد داش ، إسلام إبراهيم ، أحمد خالد صالح ، كريم قاسم ، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي ، تميم عبده ، صفاء الطوخي ، جالا هشام ، سالي حماد ، ريهام الشناوي ، والوجه الجديد نانسي هلال ”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.

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