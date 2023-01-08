أوكرانيا.. الأرض تهتز تحت وقع الانفجارات المفزعة

كل بضع دقائق تهتز الأرض بينما يتردد صدى الانفجارات في شوارع سيفرسك المدمرة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.. وأحيانًا تكون نيران أوكرانية صادرة ، وأحيانًا يرد الروس بإطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

ومع دق انفجار آخر، يسرع الناس للانضمام إلى حشد من العشرات ، معظمهم من السكان المسنين مجمعين ضد البرد.

وبرؤية الطرق مغطاة بالطين والأنقاض التي نتجت عن جولات قادمة من حرب حصر لها. يجب أن تنحرف المركبات حول الحفر المليئة بالمياه حيث سقطت القنابل.

وتحولت الطوابق العليا لبعض المباني السكنية إلى أنقاض وبالكاد بقيت نافذة في الشارع سليمة.

ولا يزال المدنيين في أوكرانيا يهربون إلى المخابئ مع كويس صافرات الإنذار.