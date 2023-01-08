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رئيس التحرير
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تعليم

قبل انطلاقه .. أطلع على الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني

يترقب طلاب الجامعات، إعلان المجلس الأعلى للجامعات انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة ، خلال شهر يناير الجاري، حيث يطلع الطلاب على الحدود الدنيا للكليات وتفاصيل التقديم والأماكن الشاغرة خاصة في كليات القمة.

ومن جهته ،قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، إنه يتم فتح باب التقديم بالجامعات الخاصة في الترم الثاني، مؤكدا أنه يمكن لجميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023-2022 والثانوية 2021-2022 - 2021، التقديم في الجامعات الخاصة.

وأضاف "الغر" أنه فيما يخص الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال آخر عامين، راغبي التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة، في الترم الثاني، سيكون قبولهم وفق الحد الأدنى للعام الذي حصل به الطالب على شهادة الثانوية العامة بها.

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وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية إلى أن التقديم يتم طبقا للقواعد التي تم العمل بها في تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2022، لافتا إلى أن التقديم يتم عن طريق الموقع لكل جامعة.

وجاء الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 كالتالي:


كليات الطب 82%.
كليات طب الأسنان 80%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات الطب البيطري 70%.

كليات الهندسة 68%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات التمريض 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات الآداب 55%.

كليات التربية 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات العلوم السنيمائية 55%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات الفنون التطبيقية 55%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.

كليات الآثار 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.


تنسيق الجامعات الخاصة
وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:
 

«جامعة مصر الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، جامعة فاروس بالإسكندرية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة سيناء، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة النهضة ببنى سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، جامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة»

 

الثانوية العامة تنسيق الجامعات المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات Jobs Education

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