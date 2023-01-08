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ديني

لماذا أحب المصريون العائلة المقدسة حباً شديداً؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

لماذا أحب المصريون العائلة المقدسة حباً شديداً؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من خلال برنامج “ من مصر”، على شاشة سي بي سي.

لماذا أحب المصريون العائلة المقدسة حباً شديداً؟

وقال علي جمعة، إن من ينشأ الحب ويبقيه هو الله جل شأنه، وهو راضٍ عن السيدة مريم وطفلها الوجيه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى ألقى حبهم في القلوب، حتى اليهود الحاليين يعلنون براءتهم من أي شئ تجاهه.

وأكد علي جمعة أن العالم كله يمدح السيد المسيح بما فيهم أعدائه، فمن أين هذا الحب؟ هو من الله جل وعلا، فهو سبحانه يحبه ويحب أمه التي هي مثال ونموذج لنساء العالمين وفضلت عليهن.

وشدد على أن السيدة العذراء مريم هي سيدة نساء العالمين ليوم الدين وليس لزمانها فقط، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أراد مسح الظلم التي تعرضت له هذه الكريمة بنت الكرام.

الاحتفال بيوم ميلاد المسيح عيسى

كما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الله تعالى أمرنا بالاحتفال بأيام الله، ويوم ميلاد المسيح عيسى هو يوم من أيام الله، فالله يقول في القرآن الكريم  {وذكرهم بأيام الله}.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه من الرحمة الربانية أن نحتفل بميلاد المسيح عيسى ابن مريم، كما نحتفل بميلاد سيد الكائنات سيدنا محمد بن عبدالله.

كما استشهد علي جمعة، بيوم دخول النبي المدينة، فوجد يهود على حالة صيام، فقال ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى، فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم، مؤكدا أن سيدنا المسيح دعا إلى الهدوء النفسي ، فهو أبو الحلم والأناة، بعيد عن الظلم.

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يوم نجا الله فيه موسى

في سياق آخر، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي دخل المدينة ذات، فوجد يهود على حالة صيام، فقال ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى، فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن صيام يوم عاشوراء كان في البداية فرض، ولكن فرضية صيام شهر رمضان نزل في السنة التالية من فرضية صيام عاشوراء، فنسخ صيام عاشوراء برمضان وأصبح يوم عاشوراء سنة وشهر رمضان هو الفرض.

وأوضح، أن التوسعة على العيال والاحتفال في يوم عاشوراء من الأمور المستحبة والتي حث النبي عليها في هذا اليوم.

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