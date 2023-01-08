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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدث مرة في القرن.. أستراليا تشهد أسوأ فيضانات بتاريخها.. شاهد

فيضانات استراليا
فيضانات استراليا

نشهد أستراليا أسوأ فيضانات في تاريخها، والتي تحدث مرة كل 100 عام؛ فقد قامت طائرات هليكوبتر عسكرية بنقل مئات الأشخاص من المجتمعات التي عزلتها الفيضانات حيث غمرت المياه بعض الأماكن وعطب ما تراه العين المجردة، حسبما أفاد مسؤول بارز في جهود الإغاثة، اليوم الأحد.

 

واندلعت الفيضانات في كيمبرلي - وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في ولاية أستراليا الغربية بحجم كاليفورنيا - الأسبوع الماضي بسبب نظام الطقس القاسي إيلي، وهو إعصار استوائي سابق تسبب في هطول أمطار غزيرة.

وقال ستيفن داوسون، وزير خدمات الطوارئ بغرب أستراليا، للصحفيين في بيرث إن: "المياه موجودة في كل مكان".

وتابع: "يمر الناس في كيمبرلي بحدث فيضان واحد كل 100 عام ، وهو أسوأ فيضان شهدته أستراليا الغربية في تاريخها"، مشيرا إلى أن مياه الفيضانات امتدت في بعض المناطق لمسافة 50 كيلومترا وغمرت "ما تراه العين".

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وجاءت حالة الطوارئ بعد فيضانات متكررة في شرق أستراليا على مدار العامين الماضيين بسبب حدث الطقس في لا نينا لعدة سنوات. وعانت بعض المناطق الشرقية من أربع أزمات فيضانات كبرى منذ العام الماضي بسبب نظام لا نينا، والذي يرتبط عادة بزيادة هطول الأمطار.

وكانت بلدة فيتزروي كروسينج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 شخص، من بين الأكثر تضررا، حيث تم نقل الإمدادات جوا بسبب الطرق التي غمرتها الفيضانات.

وقالت السلطات إنه عبر كيمبرلي، حيث حوالي 50٪ من السكان من السكان الأصليين، تم إجلاء 233 شخصا حتى الآن بسبب الفيضانات.

 

وقال مكتب الأرصاد الجوية اليوم الأحد إن هطول الأمطار تضاءل مع تحول العاصفة شرقا إلى الإقليم الشمالي، لكنه حذر من استمرار حدوث "فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية" في كيمبرلي.

وأوضحت الأرصاد على موقعها على الإنترنت: "العديد من الطرق غير سالكة والعديد من المجتمعات معزولة الآن".

وبلغ نهر فيتزروي 15.81 مترًا (52 قدمًا) عند معبر فيتزروي يوم الأربعاء، محطما رقمه القياسي لعام 2002 البالغ 13.95 مترًا، وفقا للمتحدث باسم المكتب.

وحذرت سلطات الطوارئ في الولاية السكان في مجتمعات صغيرة أخرى من ارتفاع منسوب المياه في المنطقة التي تشمل منتجع بروم على بعد حوالي 1240 ميلا (2000 كيلومتر) شمال بيرث.

وفي حين كان من الصعب تقييم مدى الأضرار الناجمة عن الفيضانات، توقعت السلطات أن تستغرق جهود الإنعاش شهورًا.

ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز يوم السبت الفيضانات بأنها "مدمرة" وتعهد بتقديم مساعدة فيدرالية.

وتم استخدام طائرات قوات الدفاع الأسترالية (ADF) لمساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات، وكانت طائرات هليكوبتر من طراز شينوك في طريقها للمساعدة في نقل السكان، وفقًا للسلطات.

وقال متحدث باسم الدفاع إن خمس طائرات هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية ستبدأ عملياتها في كيمبرلي بحلول يوم الخميس.

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