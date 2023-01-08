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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد فتح باب التقدم.. تفاصيل برنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمى 2023-2024

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان هيئة الفولبرايت عن فتح باب التقدم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمى 2023-2024 وهو برنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية ويوفر البرنامج الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمى واحد فى إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية فى المجالات التطبيقية وتعزيز قدراتهم الريادية وتقوية إجادتهم اللغة الإنجليزية وتوفير فرص للتدريب المهنى والمشاركة المجتمعية فى إحدى المجالات التاليه:

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الزراعة
الهندسة التطبيقية
إدارة الأعمال
التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة
تكنولوجيا المعلومات
وسائل الإعلام
الصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة
السياحة والفنادق

واشارت إلى أنه يقدم البرنامج لخريجى المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية.

 كما يمكن للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس التقديم على البرنامج بشرط أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى فى أحد المجالات المتاحة على أن يكون هذا المجال مختلف تمامًا عن مجال تعليمه الجامعى.

بينما تغطى المنحة تكلفة السفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومصاريف الدراسة ونفقات التنمية المهنية ونفقات المعيشة والإقامة والتأمين الصحى.

آخر موعد للتقديم: 2 يناير2023 وذلك علمًا بأن الهيئة ستقوم بعقد ندوات تعريفية من خلال تطبيق زووم لتقديم شرح تفصيلى للبرنامج وكيفية ملء استمارة التقديم . من خلال الموقع الالكترونى التالى :
http://fulbright-egypt.org/program/cci
لمزيد من المعلومات: يمكن التواصل على 01022527447 أو البريد الالكترونى [email protected]  أو زيارة الموقع الالكترونى:                                                                                          https://fulbright-egypt.org/program/cci

واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2022/11/ay2023-2024-cci_-arabic-detailed-program-announcement.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
 

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