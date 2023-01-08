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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

95 % متوسط تنفيذ 19344 وحدة سكنية بالعبور الجديدة

مدينة العبور الجديدة
مدينة العبور الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والمرافق والخدمات الجارية ببعض الأحياء السكنية بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الحي الـ14 يضم ٨٠٦ عمارات سكنية  بها  ١٩٣٤٤ وحدة سكنية نموذج ٩٠م بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " بمتوسط نسبة تنفيذ 95%، بالإضافة إلى ٧ أسواق تجارية، و ٤ مراكز طبية و ٥ مدارس بمراحل تعليمية مختلفة، و ٤ حضانات وملعبين خماسي ومخبز.

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وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه يتم دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة، وذلك في إطار الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين كاملة الخدمات، وذلك فى إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة، وكذا توفير جميع الخدمات للمستفيدين من الوحدات السكنية المختلفة بالحى الـ ١٤ استعداداً لاستقبالهم.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارٍ حالياً بمنطقة الـ806 عمارات بالحي الـ14 استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق ومناطق انتظار السيارات،  واستكمال أعمال الزراعة بمواقع العمارات، بجانب أعمال تركيب أعمدة إنارة الحدائق ضمن أعمال تنسيق الموقع.

وأشار المهندس أحمد على، إلى أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للطرق " فرمة " بالحى الـ١٤ بقيمة إجمالية تقدر بحوالى ٥١ مليون جنيه وبلغ متوسط نسبة الإنجاز العينى للأعمال ٩٥٪، وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق بالحي الـ١٤ ( أرصفة - سن – mco -  أسفلت ) بقيمة إجمالية تقدر ٢٠٦ ملايين جنيه وبلغ متوسط نسبة الإنجاز ٦٥٪، وأعمال تنفيذ المرافق بالحى ( مياه - صرف - رى) بقيمة إجمالية ١٤٠ مليون وبمتوسط نسبة إنجاز تتعدى ٩٥٪.

وقال رئيس الجهاز، إنه جارٍ أيضاً  تنفيذ ٩٦ عمارة تضم ٣٣٦٠ وحدة ضمن مشروع " بديل إسكان العشوائيات " بالإضافة إلى  ٩٦ وحدة إدارية و٩٦ محلاً تجارياً بمتوسط نسبة إنجاز ٩٠٪، بجانب  تنفيذ ٥٣ عمارة تضم ١٩٠٨ وحدات سكنية نموذج الـ ٧٥م2 غرفتين بمتوسط نسبة إنجاز ٧١٪.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أن متوسط نسبة تنفيذ خدمات الإسكان الاجتماعي والتي تشمل مدارس وحضانات وملاعب ومراكز طبية ومخبز ٨٣٪، بينما أعمال الزراعة بالحى الـ١٤ بمتوسط نسبة إنجاز ٤٥٪.

وأكد " علي" أنه تم التشديد على الشركات المنفذة ضرورة سرعة الانتهاء من جميع الخدمات فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

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