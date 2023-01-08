بديل طارق حامد.. قرار جديد من مدرب اتحاد جدة قبل مواجهة الشباب

استقر نونو سانتو، المدير الفني الفني لفريق اتحاد جدة، على بديل الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق، أمام الشباب، في المباراة المقرر لها غدا الإثنين، في اللقاء المؤجل من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويفقد اتحاد جدة خدمات طارق حامد أمام الشباب، للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية، أن سانتو يتجه للاعتماد على البرازيلي برونو هنريكي بديلا من طارق حامد، كما سيجري تعديلا آخر على تشكيل الفريق الأساسي بالدفع بـ عبد الرحمن العبود من بداية اللقاء.

وأشارت الصحيفة، أن نونو سانتو أظهر لهجة حازمة في تعليماته للاعبي الاتحاد، خلال مران الفريق، استعدادا لمواجهة الشباب، حيث طالبهم بضرورة التكاتف، وتجنب الأخطاء التي ارتكبت أمام الهلال في الجولة الماضية، والعمل على تصحيح المسار واستعادة الانتصارات.

وكان اتحاد جدة خسر أمام الهلال بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي.

ترتيب اتحاد جدة

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.