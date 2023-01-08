الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات.. صور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية"، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصةً المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، وطرق الوقاية منها.

كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا، والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.

ولاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع.



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