ضبط صاحب فندق تعدى على إثنين من المسئولين بالبحر الأحمر

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تبلغ لإدارة شرطة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر بمديرية أمن البحر الأحمر من (2) من المسئولين بأحد الفنادق بمنطقة مرسى علم "مغلق إدارياً لعدم إستيفاء إشتراطات التراخيص" (بدون نزلاء)، بقيام مالك الفندق وآخرين بالتعدى عليهما بالضرب إثر خلافات سابقة بينه وبين أحد مستأجرى الفندق.

تم ضبط (مالك الفندق - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (طبنجة – 2 خزينه – عدد من الطلقات) وبصحبته (6 أشخاص آخرين) وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وبسؤال الشاكيان قررا بقيام مالك الفندق والآخرين بالتعدى عليهما بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين الشركة المستأجرة للفندق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.