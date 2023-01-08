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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد برلماني ألماني يزور تايوان تمهيدا لزيارة وزارية مرتقب

تايوان
تايوان

كشف وفد برلماني رفيع المستوى من ألمانيا عن توجهه إلى تايوان اليوم الأحد، تمهيدا لزيارة وزارية مرتقبة في فترة لاحقة من السنة، في خطوة من شأنها أن تؤجّج التوترات مع الصين.

ونشر يوهانيس فوجل من الحزب الديموقراطي الحرّ (اف دي بي) المشارك في الائتلاف الحكومي صورة على "تويتر" له ولزميلته في الحزب ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان مع تعليق "في الطائرة إلى تايوان".

وتأتي هذه الزيارة كبادرة "تضامن" مع تايوان التي تتمتّع بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على ما كشفت شتراك-تسيمرمان رئيسة لجنة الدفاع البرلمانية لوكالة فرانس برس الخميس.

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ومن المرتقب أن يعقب ذلك زيارة لوزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينجر من الحزب الديموقراطي الحرّ في الربيع، وفق ما أفادت مصادر مطلعة وكالة فرانس برس، وستكون الزيارة الأولى لعضو في الحكومة الألمانية منذ 26 عاما.

ويتوقع أن يجتمع الوفد بممثّلين من الحكومة التايوانية والمعارضة، فضلا عن أعضاء في منظمات حقوق الإنسان ورواد أعمال وأفراد من الجيش، وفق ما قالت شتراك-تسيمرمان قبيل الرحلة.

ولا شكّ في أن هذا الانفتاح الألماني على تايوان سيثير سخط بكين، فقد أكّد الرئيس الصيني شي جينبينج، على أن ما يسمّيه "إعادة التوحيد" مع تايوان لن يكون مسألة تسلّم إلى الأجيال المقبلة.

وقد شهد العام الماضي اشتدادا للتوتّرات في المنطقة إثر تعزيز بكين ضغوطها العسكرية وإطلاقها أوسع مناورات حربية في خلال عقود في ردّ على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس.

وتعترض الصين على أيّ تبادلات رسمية مع تايوان وردّت بغضب متنام على سلسلة من الزيارات لمسؤولين غربيين إلى الجزيرة.

وفي أغسطس أيضا، عزّز سلاح الجو الألماني انتشاره في منطقة المحيط الهندي-الهادئ مع نشر 13  طائرة عسكرية، بعد سنة من إرساله فرقاطة إلى المنطقة، وذلك للمرّة الأولى في عقدين من الزمن.

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