دعاء يغفر ذنوبك .. ردده فى هذا الوقت واغتنمه

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك دعاء من قاله بعد الأذان غفر له كل ذنوبه.

وأضاف “ أبو عمر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا غفرت له ذنوبه)).

وتابع: أن من قال هذا الدعاء بعد الأذان يكون سبب فى مغفرة الذنوب.

دعاء التوبة والاستغفار

سيد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ».

مكفرات الذنوب

- توحيدُ الله تعالى، والإيمان به.

- العملُ الصالح.

- اجتنابُ كبائر الذنوب.

-التوبةُ النصوح.

-الاستغفارُ.

- الوضوءُ.

- الصدقاتُ.

- الصلاةُ، والمشي إليها.

- الحجُّ، والعمرة.

- صومُ شهرِ رمضانَ، وقيامه.