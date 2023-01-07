أذكار قبل النوم سهلة وبسيطة.. داوم عليها

ينبغي على كل مسلم أن يذكر الله قبل نومه ويقرأ أذكار النوم، وإن لم يحفظها فعليه أن يقرأ بما تيسر له من القرآن.

أذكار قبل النوم

لذا قدم الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط، أيسر الأذكار وأسهلها على جميع المسلمين قبل النوم هو: أن يقرأ المسلم قبل النوم المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق الناس ثلاث مرات في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده.

وأضاف: "فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ “قل هو الله أحد” و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك ثلاث مرات، وهذا الذكر العظيم هوأعظم الأذكار القرآنية قبل النوم".



وتابع: “من تيسير الله تعالى أنه يسير على كل مسلم لأن جماهير المسلمين يحفظون هذه السور، فعليكم بالمواظبة عليها دائما كل ليلة في الكفين مع مسح الجسم بداية من الرأس، فإن لهذا العمل بهذه الصورة من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله تعالى وحده”.



أذكار النوم

«باسمك اللهم أموت وأحيا» رواه البخاري.

«باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين» رواه البخاري ومسلم.

«اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية» رواه مسلم.

«اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

«اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» رواه البخاري ومسلم.