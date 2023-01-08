متحدث الزراعة: ملكية حديقتي الحيوان والأورمان ستظل تابعة للوزارة.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك أهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير كل الأصول المتاحة حتي يتم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصري، وهذا ما يتم العمل به في حديقتي الحيوان والأورمان.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن ملكية حديقتي الحيوان والأورمان ستظل تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ولن يتم المساس بها.

وتابع الدكتور محمد القرش أن مصر فقدت اعتماد عالمي لحديقة الحيوان عام 2004 ويتم الآن عمل عملية تطوير شمولية حتى يتم العودة الى الاعتماد العالمي بسهولة، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لتطوير الحديقتين عام كامل.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ليحصلوا على حق انتفاع لهذه الحديقة مقابل ضخ تكاليف عملية تطوير الحديقة بالكامل، مشددًا على أن ملكية الحديقتين هي ملكية للوزارة وعملية التطوير تتم تحت إشراف الوزارة بالكامل، وكل ما سيتم تنفيذه من أعمال سيعود ملكيته بالكامل للوزارة.

ونوه بأن عملية التطوير تهدف لتحقيق طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمصريين داخل الحديقتين مع الحفاظ على الأشجار والأماكن التراثية، مع عودة الحديقة للاتحاد الدولي الذي خرجت منه عام 2004.