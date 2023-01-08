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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف الدولي ينفي إسقاط الدفاع الجوي لقاعدة عين الأسد طائرة مسيرة بالعراق

قاعدة عين الاسد الجوية
قاعدة عين الاسد الجوية

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش، تقارير إعلامية قالت إن أنظمة الدفاع الجوي لقاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، التي تنتشر فيها القوات الأمريكية ، أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق فوقها ، حسبما أفاد مصدر في التحالف، اليوم الأحد.
 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الحدث العربية أن قوات التحالف الدولي أسقطت طائرة مسيرة مجهولة فوق قاعدتها الجوية. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار.

 

وقال المصدر إن هذه التقارير غير صحيحة .. القوات المسلحة العراقية تجري تدريبات عسكرية.
 

وتتعرض قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار بشكل متكرر للقصف ، والذي تلوم الولايات المتحدة الجماعات المسلحة الموالية لإيران على وقوعه.

القوات المسلحة الدفاع الجوي داعش الولايات المتحدة القوات الأمريكية

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