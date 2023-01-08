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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب الشتاء الساحر.. طريقة تحضير السحلب زي المحلات

السحلب
السحلب

يعد السحلب من المشروبات المميزة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تحضير السحلب بطرق مميزة ومختلفة .

وإليك طريقة تحضير السحلب بالخطوات

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مقادير السحلب

2 كوب حليب
سكر حسب الرغبة
6 ملاعق صغيرة من السحلب
2 ملعقة صغيرة جوز الهند
2 ملعقة صغيرة من المكسرات.

طريقة تحضير السحلب

ضعي الحليب في إناء على النار المتوسطة الحرارة ثم ضيفي السكر، ويترك حتى يذوب على النار.

ضيفي السحلب إلى الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب إلى الحصول على القوام الكثيف.

اتركي السحلب على النار إلى الغليان لمدة دقيقتين، يرفع من على النار، ويصب في الأكواب.

زيني السحلب بالمكسرات وجوز الهند، والقرفة، والزبيب.
 

السحلب طريقة تحضير السحلب مقادير السحلب مكسرات فوائد المكسرات

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