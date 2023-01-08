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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة يتابع رفع تراكمات الأمطار

صدى البلد

يتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتشار الأجهزة التنفيذية بمناطق وأحياء العاصمة لرفع تراكمات مياه الأمطار . 


وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا ، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه . 


وأشار أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس . 


وشدد المحافظ  على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور . 


كما شدد “عبدالعال” على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط . 


وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها  .

حالة الطقس محافظ القاهرة شوارع العاصمة مياه الأمطار

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