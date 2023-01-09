الأوراق والشروط المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بهندسة عين شمس 2022 /2023

يبحث الكثير من الطلاب خريجي جامعة عين شمس، والجامعات المختلفة من المحافظات، عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بجامعة عين شمس، بعد أن أعلنت كلية الهندسة بالجامعة، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا، لتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه.

ويُقدم "صدى البلد" المستندات المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا في كلية الهندسة جامعة عين شمس، كما حددتها الكلية، حتى يستطيع راغبو استكمال الدراسات العليا التقديم قبل انتهاء الفترة المحددة.

وأعلن قطاع الدارسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن قبول دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا في اقسام الكلية المختلفة التخصصية والبيئية للعام الجامعي 2022 /2023 ، الفصل الدراسي ربيع 2023 بداية من 1/1/2023 وحتى 1/2/2023.

المستندات المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بهندسة عين شمس

أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلى للجامعات اما بالنسبة للجامعات والمعاهد الخاصة يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات.

موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.

صورة من البطاقة موضحا بها جهة العمل.

بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم إحضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد أخذ الموافقة المبدئية من الكلية.

بالنسبة لضباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة على الالتحاق بالدراسات العليا .

شهادة ميلاد مميكنة.

عدد 4 صور شخصية.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).

يبدا التقديم في الفترة من 1_1_2023 حتى 1_2_2023 من الأحد الى الخميس من 9 صباحا حتى 12 ظهرًا.

يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب، وهي كالأتي:

طلب باسم الدكتور/ عميد الكلية - يملأ بوضوح.

نموذج طلب الالتحاق تملأ بياناته بوضوح.

إقرار بالتزام الطالب بخطة ابحاث القسم التابع له.

- إقرار بالالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

لا يعتبر قبول الطالب نهائيًا الا بعد موافقة القسم المختص ومجلس الكلية.

يتم المتابعة مع القسم لمعرفة موعد امتحان القبول.

يتم اعلان نتيجة القبول بإدارة الدراسات العليا وذلك خلال شهر من من نهاية التقديم.

ملحوظة: لا يتم استلام الملف الا بوجود ما يفيد التقديم للدراسات العليا عن طريق موقع الكلية.