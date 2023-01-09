أخبار التوك شو.. أحمد موسى: خسيت 9 كيلو في 3 أشهر نتيجة الأكل الصحي.. شعبة المواد الغذائية تعلق على أنباء إنتاج شيبسي بطعم رجول الفراخ

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي٫ عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية٫ تفاصيل حالة الطقس.



شوف الإخوات عملوا إيه.. أميرة تروي صدمتها في زوجها ليلة الدخلة

عرض برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" معاناة سيدة تدعى أميرة من محافظة كفر الشيخ تعرضت للضرب على يد زوجها.



أحمد موسى: خسيت 9 كيلو في 3 أشهر نتيجة الأكل الصحي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على كل أسرة وضع أولوياتها الشرائية نصب أعينها خلال هذه الفترة، موضحا أن العديد من المواطنين بدأوا في تقليل تناول الطعام الجاهز أو الذي يباع خارج المنزل لتوفير النفقات وبعضهم اتجه إلى الحد من العزومات العائلية في شهر رمضان المقبل.



أحمد موسى ينصح المواطنين: اشتروا احتياجاتكم من أهلا رمضان

أكد الإعلامي أحمد موسى، عدم وجود أزمة بشأن زيت الطعام في مصر، مشيرا إلى أنه على التجار عدم شراء السلع المخفضة من معارض أهلا رمضان من أجل التربح فيها عن طريق بيعها للمواطنين.



أحد جيران قاتل زوجته وفصل رأسها بالدقهلية يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

تحدث عوض نجاح ، أحد جيران ضحية محافظة الدقهلية، عن واقعة قرية تيرة التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال مصر، الجريمة المروعة حينما أقدم شاب يدعى حمادة العجوز على قتل زوجته وإرسال رأسها لأهلها وأخذ صورة سيلفي مع الجثة .



إيه الحكاية؟.. أحمد موسى ينفعل بسبب الأسعار: كيلو البانيه بـ120 جنيه وبيزيد

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الزيادة غير المبررة في أسعار البانيه، واختلافها من مكان لآخر؛ والتي وصلت في بعض المناطق إلى 210 جنيهات.



ياسمين عز للسيدات: الحاجة الوحيدة اللي تحطيها فوق راسك جوزك

وجهت الإعلامية ياسمين عز حديثها للفتيات، قائلة:" كنت بتكلم عن بروتين الشعر ووبنصحك وبقول أنه مضر ليكي ولجيب جوزك..متابعة:" تطلع واحدة تسيب الموضوع وتمسك في شعري أنا".



التضامن عن نهب تبرعات "معانا لإنقاذ إنسان": هناك تحويلات لحسابات شخصية لأفراد

علق الدكتور أيمن عبدالموجود٫ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات العمل الأهلي، على أزمة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان الخيرية بعد اتهامات نهب التبرعات.



أحمد موسى ينفعل بسبب تدهور مستوى الإسماعيلي ويناشد وزير الرياضة بالتدخل

انفعل الإعلامي أحمد موسي، بسبب ما وصل إليه نادي الإسماعيلي، قائلا:" كان نادي بطولات".



شعبة المواد الغذائية تعلق على أنباء إنتاج شيبسي بطعم رجول الفراخ| فيديو

كشف هشام الدجوي٫ رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة٫ حقيقة إنتاج شيبسي بطعم رجول الفراخ.

