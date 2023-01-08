المواد الغذائية تفجر مفاجأة مدوية بشأن إنتاج شيبسي بطعم رجول الفراخ.. فيديو

كشف هشام الدجوي٫ رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة٫ حقيقة إنتاج شيبسي بطعم رجول الفراخ.

وقال هشام الدجوي٫ رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”٫ المُذاع عبر فضائية “النهار”٫: “ما حدث دعابة جميلة انتشرت عبر السوشيال ميديا٫ وهناك بعض المتربصين الذين يحاولون تقليل جهد الدولة المصرية”.



وأشار هشام الدجوي٫ رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة٫: “لا توجد أي زيادات في أسعار السلع الغذائية كما يروج البعض وينشر الشائعات”.