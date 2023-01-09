هنا الزاهد مع تماثيل نجوم هوليوود في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الصور مع تماثيل لنجوم هوليوود، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يذكر أنه، عبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعاتها بمشاركتها في حفلة قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة اني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف: شكرا سيادة الرئيس فخورة و سعيدة اني وقفت قدام سيادتك. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد تمثيل ل غنا ل استعراض ربنا يحرسكوا ل اهليكوا".