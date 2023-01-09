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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل وجبات إنقاص الوزن.. وما موعد تناولها؟

صدى البلد

إن فقدان الوزن  والحفاظ على قوام رشيق وصحي ليست عملية سريعة أو سهلة، ولكن يمكن أن تساعد بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي على طول الطريق، تناول الكثير من البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة تجعلك تشعر بالنشاط والرضا.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية إدخال الأطعمة الفائقة في قائمتك اليومية ، فابدأ بأفكار الوجبات الصحية والبسيطة التي لها فوائد صحية تتجاوز فقدان الوزن.

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 أفضل وجبات إنقاص الوزن

 

دقيق الشوفان والجوز
 يمكن أن يؤدي إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي ببساطة إلى فقدان الوزن، هذا لأن جسمك لا يستطيع تكسير الألياف ، لذلك يبطئ عملية الهضم ويأخذ مساحة في معدتك، مع وجود 4 جرامات من الألياف لكل كوب ، يمكن أن يكون دقيق الشوفان مصدرًا جيدًا،  يمكن أن يضيف الجوز حوالي 2 جرام أخرى ، بالإضافة إلى البروتينات المرضية وهذا الوجبة تعتبر فطار صحي لذيذ.

الأفوكادو والخضر الورقية الداكنة
سلطة السبانخ أو الكرنب منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية ، ولكنها قد تجعلك ترغب في المزيد، لجعلها أكثر امتلاءً ، ضعي فوقها الأفوكادو، من المحتمل أن يكون أكثر إرضاءً لأنه يحتوي على نوع من الدهون الجيدة (الأحادية غير المشبعة) التي تمنع الجوع،  يساعد الأفوكادو جسمك أيضًا على امتصاص المزيد من مضادات الأكسدة النباتية المضادة للأكسدة، ويمكنك تناول هذه الوجبة كسناكس خفيف خلال اليوم.

صدور الدجاج مع الفلفل
من المعروف أن صدور الدجاج مفيدة لفقدان الوزن ولسبب وجيه،  يقدم صدر واحد 27 جرامًا من البروتين مقابل أقل من 150 سعرًا حراريًا، يستغرق البروتين وقتًا أطول للهضم ، ويمكن أن يبقيك ذلك ممتلئًا لفترة أطول، قم بتتبيل هذا العشاء الأساسي بفرك أو صلصة مصنوعة من الفلفل الحار، قد يزيد من حرق السعرات الحرارية ويجعلك أقل جوعًا.

الزبادي والتوت
قد يساعد هذا العلاج الكريمي في زيادة حرق الدهون، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من الكالسيوم وفيتامين د كجزء من خطة إنقاص الوزن يفقدون دهونًا أكثر من أولئك الذين لا يحصلون عليها. لذا ، ابحث عن الزبادي المدعم بفيتامين (د) ، والذي يوفر حوالي 35٪ من إجمالي الكالسيوم الذي تحتاجه في اليوم، ضع عليها نصف كوب من التوت للحلاوة و 4 جرامات من الألياف.
 

المصدر: webmd.

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