هتموت لو عملت كده.. الأرصاد تحذر من كارثة خطيرة

يشهد فصل الشتاء كل عام حالات وفاة، وذلك بسبب العادات غير الصحيحة التى يرتكبها البعض، منها تصوير البرق، و الوقوف بجوار أعمدة الإنارة، وفى هذا التقرير نستعرض حالة الجو اليوم، وتحذيرات هيئة الأرصاد.

فقد حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، جميع المواطنين من تصوير البرق والرعد، بالموبايل أو الكاميرا، أو ملامسة أى أشياء معدنية، موضحة أن البرق و الرعد عبارة عن تفريغ لـ شحنات كهربائية، ويلتقى الموجب بالسالب فيظهر ما يظهر بالسماء من صوت وتفريغ لـ الشحنات التى تظهر بلون مضيئ.

هتموت لو عملت كده

وأضاف مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الجميع مطالب أن يلتزم بهذه الأشياء، لأن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة فى الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية.

ولفتت إلى أن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور فى لحظة، ولذلك نطالب المواطنين بتوخى الحذر.

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية "، أن طقس الأمس شهد ذروة عدم الاستقرار في الحالة الجوية، وذلك كان بسبب تأثير منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ، ومنخفض سطحي على البحر المتوسط ، موضحة أن فترة المساء بالأمس شهدت أمطار رعدية ، وتساقط لحبات البرد.

وتابعت " غانم " ، أن أمطار الأمس شملت كافة محافظات الجمهورية ، حتى شمال الصعيد ، منوهة أن كمية الأمطار اليوم ستكون أقل من الأمس ، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وشمال ووسط سيناء .

أمطار على الوجه البحري وتصل للقاهرة

وأفادت ، أن أمطار اليوم ستكون من خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري ، والسواحل الشمالية الغربية ، وبعض مناطق جنوب سيناء ، وتكون خفيفة على القاهرة ، وشمال الصعيد .

ونوهت ، أن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بحوالي درجة أو درجتين ، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 18 درجة مئوية ، موضحة : " أجواء شتوية وطقس بارد نهارا " .

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم:-

العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 18 11

بنهــــا 18 12

دمنهور 18 12

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 19 11

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 19 12

السويس 18 12

العريش 18 12

رفح 18 12

رأس سدر 20 11

نخل 18 06

كاترين 15 04

الطور 22 13

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 09

سيوة 18 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 23 16

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 14

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 19 08

أسيوط 20 08

سوهاج 20 09

قنا 21 09

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 09

أبوسمبل 22 09