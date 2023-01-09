بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

حسم مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط الإتحاد السكندري لمدة 4 سنوات ونصف قادمة بعد الإتفاق على جميع بنود التعاقد مع محمد مصليحى رئيس الإتحاد السكندرى لينتصر الأهلى على الزمالك وبيراميدز فى الصفقة .

ووقع مروان عطية على عقود إنتقاله الى النادى الأهلى فى حضور أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى ومعتز حسن وكيل اللاعب لينهى الصراع على اللاعب الذى بدأ من بداية الموسم الحالى بمفاوضات الزمالك وبيراميدز مع اللاعب وناديه الإتحاد السكندري .

و سيحصل الإتحاد السكندرى على خدمات لاعبين من الأهلى بخلا ف مبلغ مالى يصل إلى 24 مليون جنيه واللاعبين هما محمد محمود وعمار حمدى واللذين رفضا فى البداية الرحيل على سبيل الإعارة وفضلا الإنتقال كبيع نهائى أو منحهما حرية الخروج من القلعة الحمراء لاى ناد يرغبان فيه.

ومن المنتظر أن يظهر مروان عطية فى النادى الأهلى خلال الساعات القليلة القادمة لعقد جلسة تصوير والإعلان الرسمى عن الصفقة فى ظل رغبة اللاعب إرتداء الفانلة الحمراء رافضا عرض بيراميدز .

وكان مروان عطية قد وقع على عقود إنتقاله للأهلى وإستمارة رغبة ليمنح محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى حرية الموافقة على بيعه للأهلى بدلا من الزمالك الذى كان قد اتفق معه فى بداية الموسم على بيعه للقلعة البيضاء مع مرتضى منصور رئيس النادى مقابل 12 مليون جنيه وإعارة محمود علاء للإتحاد السكندري.

الزمالك يرفض مزايدة مروان عطية

وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه رفض الدخول فى مزاد على مروان عطية مع الأهلى وبيراميدز بعد تراجع محمد مصيلحى عن إتفاقه السابق معه مؤكدا أن فيريرا لم يطلب التعاقد مع مروان عطية وأن الزمالك يمتلك 6 لاعبين مميزين فى نفس المركز وهم إمام عاشور ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسى وسيف جعفر بجانب محمد عبدالغنى الذى نجح فى هذا المركز بإقتدار .

وشدد مرتضى منصور أنه يمتلك توقيع مروان عطية على عقود ورغبة مع الزمالك وفى حال لعبه لأى ناد سيتوجه بشكوى ضده لإيقافه مؤكدا أنه سيطلب عودة محمود علاء مدافع الفريق المعار للإتحاد السكندرى إلى الزمالك بعد إخلال محمد مصيلحى بإتفاقه مع الزمالك .

فى الوقت الذى عرض فيه مسئولى بيراميدز 30 مليون جنيه للحصول على خدمات مروان عطية لاعب الإتحاد السكندرى ولكن اللاعب يرغب بقوة فى إنهاء إجراءات تعاقده مع الأهلى .