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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الدقهلية: بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا لنشر ثقافة العمل الحر

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن زيارة ميدانية لجامعة الدلتا ، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون بين المديرية والجامعة والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب الجامعة ، فضلاً عن تبادل الدراسات والتعاون في مجال الأبحاث بين الجامعة والمديرية في مجال المهن المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي.

 

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية في تقريره للوزارة، أنه من منطلق أن الجامعات هي منارة العلم والثقافة وهي القادرة على دفع قاطرة التطور في جميع المجالات التي يحتاجها المجتمع ، وحيث أن وزارة القوي العاملة هي الوزارة المنوط بها دراسة أسواق العمل الداخلية والخارجية، وإعداد الشباب وتأهيله لشغل فرص العمل المتاحة والمطلوبة في هذه الأسواق، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته لمديريات القوى العاملة بالاهتمام بمناحى التوعية والتثقيف للعاملين واصحاب المنشآت حول قانون العمل واحكامه ودور الوزارة في خدمة المجتمع.


وأضاف مدير المديرية أن الزيارة تمت لمناقشة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين عام ٢٠١٩ والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وكذا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب الجامعة ، وكذلك لتبادل الدراسات والأبحاث في مجال المهن المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي للعمل على إدماجها في المناهج التي يتم تدريسها بالكليات المختلفة بالجامعة لتخريج شباب قادر على مواكبة أسواق العمل الداخلية والخارجية، كما تم مناقشة فرص التدريب التي توفرها المديرية على المهن الفنية والتي يمكن تدريب الطلبة والخريجين عليها لتأهيلهم  ليصبحوا رواد أعمال في جميع المجالات التي يتم التدريب عليها بالمراكز التابعة للمديرية والمنتشرة في أنحاء المحافظة.

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