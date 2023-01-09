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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف موعد قراره النهائي في أزمة باسم مرسي مع الإسماعيلي

صدى البلد

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه وقع غرامة مالية على صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريب الأساسي للمباراة بدون الحصول على إذن.

وقال ميدو فى برنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعى "ميجا إف إم": "طالبت منحي 24 ساعة للتحقق من واقعة باسم مرسي قبل إصدار قرار حتى لا أظلم اللاعب أو النادي وغدا سأعلن عن القرار فى هذا الأمر".

وأضاف: "لن أتخذ قرارا نهائيا فيه ظلم  لباسم مرسى أو الجماهير، وسندرس الأمر بشكل جيد حتى لا أظلمه وأضعه كبش فداء أمام الجميع".

وأكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه يجب على لاعبي الدراويش تحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو فى برنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعى "ميجا إف إم": "قبل مباراة حرس الحدود الثنائي محمد الشامي وعمر الوحش كانوا راحلين عن صفوف الفريق إلى المصري ولكن الصفقة فشلت ولذلك قدموا أداء سييء فى مباراة الحرس".

وأضاف ميدو : "هناك العديد من الأشخاص يطالبوني بالرحيل ولكن سأكافح وأقاتل كل يوم داخل نادي الإسماعيلي لاستعادة الانتصارات واعادة الفريق إلى وضعه الصحيح".

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه وقع غرامة مالية على صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريب الأساسي للمباراة بدونن الحصول على إذن.

وقال ميدو فى برنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعى "ميجا إف إم": طالبت منحي 24 ساعة للتحقق من واقعة باسم مرسي قبل إصدار قرار حتى لا أظلم اللاعب أو النادي وغدا سأعلن عن القرار فى هذا الأمر".

وأضاف: "لن أتخذ قرار نهائيا فيه ظلم للاعب أو الجماهير، وسندرس الأمر بشكل جيد حتى لا أظلمه وأضعه كبش فداء أمام الجميع".

وعد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، جماهير الدراويش، بالقتال فى المباريات المقبلة حتى يستعيد النادي مكانته مرة أخرى.

وقال ميدو فى برنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعى "ميجا إف إم": "بقول لجماهير الإسماعيلي عندكم مدرب قلبه جامد وسأحارب كل يوم حتى أنجح فى الدراويش ولن أرحل حتى يقوم مجلس الإدارة باقالتي من منصبي".

وعد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، جماهير الدراويش، بالقتال فى المباريات المقبلة حتى يستعيد النادي مكانته مرة أخرى.

وقال ميدو فى برنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعى "ميجا إف إم": "بقول لجماهير الإسماعيلي عندكم مدرب قلبه جامد وسأحارب كل يوم حتى أنجح فى الدراويش ولن أرحل حتى يقوم مجلس الإدارة باقالتي من منصبي".

الاسماعيلي ابراهيم فايق باسم مرسي صالح جمعة حرس الحدود

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