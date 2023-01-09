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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا ينشر فيديو يظهر قدرات شيكابالا الخارقة أمام ميسي.. شاهد

صدى البلد

تغزل الحساب الرسمي لكأس العالم “فيفا”، باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه واحد من أمهر اللاعبين في المنطقة العربية.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العام فيديو لشيكابالا أمام ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين والمتوج بكأس العالم 2022 في قطر على حساب فرنسا.

 قدرات خارقة 

وكتب الحساب الرسمي لفيفا على الفيديو: "حينما أظهر شيكابالا قدراته الخارقة أمام أرجنتين ميسي  واحد من أمهر اللاعبين في المنطقة العربية".

وأشار الحساب إلى أن الفراعنة هم أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى كأس العالم، وأكثر من فاز بكأس أمم إفريقيا.. من عبد الرحمن فوزي، مرورًا بحسام حسن ووصولًا إلى محمد صلاح.

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