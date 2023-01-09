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تعليم

مساعدة الضعاف..

خبير تعليم تكشف أهداف تطوير مهارات الطلاب خلال إجازة نصف العام

طلاب المدارس
طلاب المدارس

قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استغلال إجازة منتصف العام الدراسى، لتطبيق مجموعة من البرامج التى من شأنها الارتقاء بمستوى الطلاب وتوعيتهم ضد العديد من المخاطر.

وخلال اجتماعه بمديرى المديريات التعليمية، لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، تطرق الوزير إلى خطة الوزارة خلال إجازة منتصف العام الدراسى والفصل الدراسى الثانى.

ومن أبرز توجيهات الوزير، تنفيذ خطة تدريس مكثفة للتلاميذ الضعفاء فى القراءة والكتابة وخاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، أثناء إجازة نصف العام، تحت إشراف توجيه اللغة العربية بالإدارات التعليمية.

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وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن خطة وزارة التربية والتعليم لمساعدة التلاميذ الضعاف فى التحصيل الدراسي في القراءة والكتابة وخاصة في الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية أثناء إجازة نصف العام، تستهدف الطالب الضعيف دراسيًا من خلال زيادة الحصص الإضافية لدعمه ورفع مستواه، وهو ما تسعى إليه الوزارة.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، لـ “صدى البلد” أن هناك بعض الطلاب لديهم قدرات عالية من الذكاء، ونرى البعض الآخر لديه قدرات منخفضة، موضحة أن ذلك لا يعيب الطالب في شيء فقد يكون لديه قدرات ممتازة على الجانب الآخر، ولذلك لا يجب أن ننظر للطالب الضعيف على أنه أقل من غيره، بل لابد أن تسلط المدرسة الضوء على نقاط القوة في هذا الطالب ويحاول استغلالها أفضل استغلال، وتعديل نقاط الضعف والوصول إلى الهدف التي تسعي إليه الوزارة في تعديل المستوى الدراسي للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أنه على المعلم والمدرسة أن يحاولوا معرفة أسباب ضعف قدرات الطالب فى القراءة والكتابة فقد يكون هناك سببا عضويا أو مرضيا يمنعه من التركيز أثناء الدراسة.

وأضافت سامية خضر، أن أسباب ضعف قدرات الطالب فى القراءة والكتابة قد تكون مثل ضعف النظر والسمع والتشتت وقلة الإنتباه، أو أسباب نفسية مثل المشكلات الأسرية، أو مشاكل إجتماعية مثل الانطواء وعدم الإندماج مع زملائه، فعلى المدرسة أن تتدخل لمعرفة السبب ومعالجته خلال فترة إجازة نصف العام.

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