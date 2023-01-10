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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

صدى البلد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس بقيمة 45 قرشاً في البنوك المصرية.

شهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري ، حيث ارتفع الأسبوع الماضي ما بين 2.35 جنيه للشراء ، 2.40 جنيه تقريبا للبيع في البنوك المصرية.

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وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات ، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 27.40 جنيه للشراء ، و 27.45 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.30 جنيه للشراء، و 27.40 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.25 جنيه للشراء، و 27.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.07 جنيه للشراء ، و 27.16 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار أسعار الدولار

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