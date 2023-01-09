عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني الجديد يتعهد بالحفاظ على علاقات قوية مع روسيا

صدى البلد

تعهد وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانج، بالحفاظ على العلاقات القوية مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صحفي،أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية ، اليوم /الاثنين/، إن كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا أجروا محادثة هاتفية في وقت سابق اليوم، وأن تشين جانج قال "أنا مستعد للحفاظ على علاقات وثيقة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف".

وأكد تشين جانج، أن بكين مستعدة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو.. قائلا "نحن مستعدون للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ التوافق الهام الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين ومواصلة دفع العلاقات بين الصين وروسيا إلى الأمام بلا توقف".

وفقًا لما قاله تشين، فإن التوجيه الاستراتيجي للزعيم الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساعد في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى عالٍ للغاية.

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الولاء مع أي كتل، وعدم المواجهة، مع عدم استهداف أي طرف ثالث.

وشغل تشين جانج، 56 عامًا، منصب سفير الصين لدى الولايات المتحدة بين يوليو 2021 وديسمبر 2022.

وزير الخارجية الصيني الجديد روسيا وزارة الخارجية الصينية موسكو الصين الرئيس الروسى سفير الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. البنك الأهلي يعلن حصيلة شهادات الـ 25% حتى الآن |فيديو

يتنازل عن الدعوى القضائية.. مصطفى كامل ينهى أزمة محمد عبد السلام.. فيديو

50% فلوس قديمة.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الشهادات الجديدة| فيديو

السيسي يدعو المجتمع المدني لتكثيف العمل الخيري خلال العام.. إنجازات 8 سنوات

صنع في مكة.. منتجات سعودية خالصة لخدمة الحجاج |تفاصيل

شهادات الـ25% توجه ضربة قاضية لـ الدولار|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. علامات تظهر في الفم تشير للإصابة بالسرطان

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

فيديو

الذهب بيرخص.. ماذا يحدث في الأسعار؟

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ