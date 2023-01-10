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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا المصري تفاجئ جمهورها بحفل قوي على مسرح ساقية الصاوي

دينا المصري
دينا المصري

عادت المطربة دينا المصري، مرة أخرى لجمهورها ومارست حياتها بشكل سريع وقوي وأحيت حفلًا كبيرًا في ساقية الصاوي؛ لا سيما بعد مرورها بأزمة نفسية أدت إلى محاولة انتحارها في بث مباشر أمام متابعيها، وتصدرت التريند وقتها، وتلقت العلاج اللازم في أحد مستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وقالت “المصري”، إنها ستركز في الإيجابيات من حولها والمتُمثلة في حب الناس وجمهورها لها؛ موضحة أنها تحب الغناء وتعتبره حياتها كلها، معقبة: “اكتشفت قد أيه أنا غالية عند جمهوري بعد الأزمة النفسية الأخيرة اللي مريت بيها”.

وأوضحت أنها أحيت حفلًا في ساقية الصاوي؛ شهدت فيه جميع الحضور بأنهم كانوا سعداء بها أكثر من أي حفل لأنها كانت طول الحفل مبهجة ومفعمة بالحيوية والثقة والهدوء النفسي والابتسامة التي لم تُفارق وجهها؛ وشهد الحفل حضورًا طاغيًا من قبل المصريين والأجانب والعرب من كل الفئات العمرية وتمت بنجاح الحمد الله.

وشهدت ساقية الصاوي أول حفلات المطربة دينا المصري على مسرح قاعة النهر بصحبة فرقتها الموسيقية، والذي قدمت خلاله باقة متنوعة من أجمل الأغاني لكبار المطربين والتي تفاعل معها الجمهور ورددها معها من بينها: (3 دقايق، بانو بانو، احلف بالله، مش هتنازل عنك، ورجعت من السفر، يا شمس يا منورة غيبي، أمل حياتي، أهل كايرو، الحرام)، وأنهت الحفل بموال عظيم لاحقه أغنية “أحلف بسماها وبترابها” للعظيم الراحل عبد الحليم حافظ؛ التي لاقت صدى من الجمهور والعازفين أيضًا ودخلت جميع القلوب واقشعر لها البدن.

يذكر أن المطربة دينا المصري طرحت مؤخرًا أغنية “اسمك حبيبي”؛ من ألحان رامي جمال، وكلمات محمد عاطف، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وقبلها طرحت دينا عبر موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية “أبان أقوى”، من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع زيزو فاروق، مكس وماستر أحمد جودة.

دينا المصري ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوي

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