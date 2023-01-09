تعرف على كواليس جلسة الصلح بين فتوح ورئيس نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك انتهاء أزمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي في حضور إسماعيل يوسف المدرب العام للأبيض تم خلالها تقريب وجهات النظر.

وكان اللاعب غاب عن التدريبات الأخيرة في أعقاب تصريحات رئيس النادي بعد مباراة الداخلية ضد فتوح وعبد الله جمعة.

وشرح اللاعب وجهة نظره لرئيس نادي الزمالك وتم حل الأزمة وسينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة للفريق.

أكد مصدر بنادي الزمالك على استقرار مجلس إدارة القلعة البيضاء على تعيين حازم إمام نجم الفريق السابق مساعدا لتامر عبد الحميد المدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وكان حازم إمام الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية بعد رفضه العروض التي تلقاها في الساعات القليلة الماضية.

ورفض قائد الزمالك السابق العروض التي تلقاها مؤخرا وقرر اعتزال كرة القدم والاتجاه للعمل الفني.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إعارة يوسف أوباما لاعب وسط فريق رسميا الي نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع وجود بند الشراء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن موافقته على إعارة أوباما لأحد الأندية السعودية مع خيار الشراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويخرج لاعب الوسط يوسف أوباما عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للإعارة بعدما خرج من حسابات جوسفالدو فيريرا منذ بداية الموسم.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "وافقت على رحيل يوسف أوباما لأحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة من أجل المشاركة واستعادة الثقة من جديد لأنه تأثر نفسيا بسبب الهجوم عليه".

كشف مصدر بنادي الزمالك عن وجود اتجاه في القلعة البيضاء لرحيل البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل عدم قدرة اللاعب على اقناع الجهاز الفني بمستواه.

وشارك اللاعب مع الفريق في المباريات الأخيرة إلا أنه لم يستطيع أن يقنع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض ومن المنتظر أن يقوم مسؤولو اللاعب بتسويقه في الفترة الحالية.

ويسعى الزمالك لتدعيم خط الهجوم بلاعب متميز في الفترة المقبلة في ظل حاجة الفريق الأبيض لمهاجم هداف في فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.