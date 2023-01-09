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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق علي محاولات الغرب فتح "جبهة ثانية" في جورجيا

روسيا تعلق علي محاولات
روسيا تعلق علي محاولات الغرب لفتح "جبهة ثانية" في جورجيا

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن محاولات الغرب لفتح "جبهة ثانية" ضد روسيا في القوقاز، ولا سيما في جورجيا، أصبحت وهمية وخادعة.

وكتب سلوتسكي عبر "تلجرام”: "محاولات الغرب، التي كتبت عنها وسائل الإعلام الغربية، لفتح" جبهة ثانية "في القوقاز ضد روسيا، تبدو وكأنها خادعة. على الرغم من أن الحلفاء "المزعومين يواصلون الضغط على تبليسي وبذل جهودا كبيرة لجرها الى فشل المغامرة العسكرية".

وأوضح السلطات الجورجية تعلمت دروسًا من الأحداث حول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ولن تتورط في الحرب حتى آخر جورجي.

في وقت سابق، قال القائم بأعمال أوكرانيا في جورجيا، أندريه كاسيانوف، إن كييف طلبت من تبليسي إعادة أنظمة “بوك” التي تم نقلها إليها في عام 2008 لكن السلطات الجورجية رفضت.

وقال كاسيانوف لوسائل إعلام أوكرانية، إن “الجانب الأوكراني ثابت في طلباته لجميع شركائه الدوليين، بما في ذلك جورجيا، لتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة. وعلى وجه التحديد، طلبت كييف إعادة أنظمة بوك [المضادة للطائرات]، التي نقلتها أوكرانيا إلى جورجيا خلال حرب عام 2008”.

ووفقا لكاسيانوف، بصرف النظر عن أنظمة بوك، طلبت أوكرانيا أيضا من جورجيا توفير قاذفات “جافلين” المضادة للدبابات أمريكية الصنع. ولم تتم الموافقة على النقل المحتمل من قبل الولايات المتحدة فحسب، بل تلقت تبليسي أيضا عرضا من واشنطن لاستبدال مخزونها من جافلين “بأنظمة أحدث”، كما ادعى الدبلوماسي.

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وأضاف كاسيانوف “على الرغم من حقيقة أن الحكومة الجورجية رفضت رفضا قاطعا تقديم مساعدات عسكرية، فإن أوكرانيا تعارض استخدام هذه القضية في النزاعات السياسية الداخلية وترفض أي اتهامات بمحاولات جر جورجيا إلى حرب مع روسيا”، رافضا الدعوات المتكررة لتبليسي لفتح جبهة ثانية ضد موسكو، والتي عبر عنها كبار المسؤولين الأوكرانيين.

وتم إجراء إحدى هذه الدعوات في وقت مبكر من الصراع الروسي الأوكراني من قبل سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، الذي اتهم جورجيا بالتصرف بشكل غير مناسب، وقال إن صراعا جديدا محتملا حول أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، التي انفصلت عن تبليسي في 1990s وتم الاعتراف بها على أنها مستقلة من قبل روسيا في أعقاب حرب 2008، “سيساعدنا بالتأكيد”.

روسيا أوكرانيا جورجيا كييف الغرب

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