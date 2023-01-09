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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: إيران قد تكون شريكة روسيا في جرائم حرب لهذا السبب

صدى البلد

قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إن بيع إيران طائراتٍ بدون طيار "قاتلة" لروسيا لاستخدامها في الأزمة المستمرة مع أوكرانيا يعني أن البلاد قد تكون شريكة في جرائم حرب واسعة النطاق.

وحسبما ذكرت شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية الأمريكية، فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، وجّه الاتهام إلى إيران اليوم خلال تصريحات صحفية له في رحلة له إلى المكسيك. 
وأضاف سوليفان أن "إيران اختارت السير في طريق تُستَخْدَم فيه أسلحتُها لقتل المدنيين في أوكرانيا ومحاولة إغراق المدن في البرد والظلام، وهو ما يضع إيران من وجهة نظرنا في مكان يمكن أن تكون فيه شريكة في جرائم حرب واسعة النطاق".

ووصفت الشبكة الأمريكية "سي أن بي سي"، هذا الاتهام قائلة "في حين أنها لا تشير إلى تحول في السياسة، فإن الاتهام يمثل بعضاً من أقوى الخطابات الأمريكية ضد إيران منذ أن بدأت في تزويد روسيا بالأسلحة لدعم حربها المستمرة منذ ما يقرب من عام في أوكرانيا".

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